Las transferencias a Olavarría también perdieron contra la inflación: cayeron 1,68% en términos reales

Olavarría registró una caída real del 1,68% en las transferencias provinciales recibidas entre enero y mayo de 2026, de acuerdo con un informe elaborado por la consultora PPA sobre la base de datos del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires y del INDEC.

El municipio quedó ubicado en el puesto 67 del ranking provincial, en un escenario donde la mayoría de los distritos perdió recursos frente a la inflación.

El estudio analizó el total de fondos girados por la Provincia durante los primeros cinco meses del año, incluyendo la coparticipación y otras transferencias corrientes. Los montos fueron expresados en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación, lo que permite medir el poder de compra efectivo de los recursos recibidos por cada municipio.

En ese contexto, solo 33 de los 135 municipios bonaerenses lograron incrementar sus transferencias en términos reales respecto del mismo período de 2025. Olavarría no integró ese grupo y terminó con una baja del 1,68%, aunque el retroceso fue inferior al promedio provincial, que alcanzó el 2,14%.

En la Séptima Sección Electoral únicamente Roque Pérez, con un incremento real del 1,62%, y Tapalqué, con una mejora del 0,54%, lograron cerrar el período con saldo positivo. En el resto de la región, los resultados fueron negativos: Bolívar registró una caída del 0,41%, Veinticinco de Mayo del 2,29%, General Alvear del 3% y Azul del 4,43%, siendo este último el distrito más afectado de la sección.

El informe atribuye las diferencias entre municipios principalmente a dos factores: por un lado, las modificaciones en el Coeficiente Único de Distribución (CUD), que determina la participación de cada distrito en el reparto de la coparticipación; y, por otro, la evolución de la actividad económica local, que impacta sobre distintos fondos descentralizados.

Un escenario provincial en retroceso

El trabajo de PPA también muestra que, en el acumulado de enero a mayo, las transferencias reales a los municipios bonaerenses registraron una caída del 2,14%, equivalente a $52.941 millones a valores constantes de mayo de 2026.

Ese descenso se produjo aun considerando el aporte del Fondo Especial de Fortalecimiento para Municipios (FEFIM), que representó $25.318 millones. Sin ese refuerzo extraordinario, la reducción de los recursos hubiera sido todavía mayor.

El análisis mensual refleja además un comportamiento irregular durante 2026. Enero (-2,24%), febrero (-0,98%), marzo (-8,24%) y mayo (-7,29%) mostraron retrocesos frente a la inflación, mientras que abril fue el único mes con crecimiento real, con una mejora del 9,31%.