Kicillof respaldó la re – reelección de los intendentes: «No hay que prohibir a ninguno»

Con información de Séptima Sección

En su visita a General Alvear, el gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a manifestarse a favor de modificar la normativa que limita las reelecciones consecutivas de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Lo hizo acompañado por el jefe comunal local, Ramón Capra, uno de los alcaldes que quedaría impedido de volver a competir bajo la legislación vigente.

Consultado por Séptima Sección sobre el debate legislativo, Kicillof sostuvo que su postura ya fue expresada en distintas oportunidades y diferenció la situación de los intendentes respecto de otros cargos ejecutivos.

“Lo hemos dicho varias veces. Yo no tengo reelección, soy gobernador y no estoy buscando mi reelección”, afirmó el mandatario provincial.

En ese sentido, planteó que los jefes comunales mantienen una relación más cercana con los vecinos de sus distritos y consideró que impedir sus candidaturas limita la posibilidad de elección de los ciudadanos.

“Es muy infrecuente que a nivel de gobiernos locales no haya posibilidad de que se presenten todos los candidatos para que el pueblo vote a dirigentes que conoce, que son cercanos. Si se mandan alguna o están en alguna situación, los conoce el pueblo”, expresó Kicillof.

El gobernador también marcó diferencias entre la discusión sobre las reelecciones municipales y los debates vinculados a gobernadores o presidentes. “Es muy distinto a otras discusiones acerca de la reelección, como puede ser a nivel de gobernaciones o a nivel presidencial”, señaló.

Respecto del tratamiento parlamentario de una eventual modificación de la ley vigente, Kicillof aseguró que distintos sectores políticos ya expresaron su respaldo a habilitar la posibilidad de que los intendentes puedan competir nuevamente.

“En la provincia de Buenos Aires muchas formaciones políticas ya se han expresado a favor de permitir que haya posibilidad de elegir a cualquiera, de no prohibir a ninguno”, indicó.

Finalmente, evitó anticipar una definición sobre el futuro del proyecto y remarcó que será la Legislatura bonaerense la encargada de resolver la cuestión. “Lo que hay que esperar es que resuelva la Legislatura, porque es un tema de la Legislatura”, concluyó.

Las declaraciones del mandatario provincial se dan en medio del debate por una posible reforma de la ley que establece límites a las reelecciones consecutivas de intendentes, concejales, consejeros escolares y legisladores bonaerenses, una discusión que genera posiciones divididas dentro del oficialismo y también entre los bloques opositores.