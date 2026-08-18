Investigan un nuevo robo a Olavarría Goma, ubicado en pleno microcentro

El hecho de inseguridad ocurrió durante la madrugada en el local situado sobre la avenida Colón. Según la denuncia radicada por responsables del comercio, el suceso fue constatado alrededor de las 2:10 de este lunes.

Autores desconocidos rompieron una de las vidrieras del comercio e ingresaron para sustraer una caja de herramientas vacía y un corta-cerámico de mano, ambos de color rojo y azul y pertenecientes a la marca Wadfow. El local cuenta con cobertura de seguro.

No se trata del primer episodio de estas características que sufre la firma en el microcentro olavarriense. En ocasiones anteriores, el comercio ya había sido blanco de delincuentes bajo modalidades similares, afectando a esta zona comercial de alto tránsito.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes, mientras avanzan las tareas del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera. La causa fue caratulada como «Robo» e interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 7, a cargo del fiscal Christian Urlezaga.