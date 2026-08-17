Lucía Sierra, la olavarriense que presidirá la Federación Universitaria de la UNICEN

La estudiante de Ingeniería Química de la FIO y oriunda de Loma Negra fue elegida presidenta de la Federación Universitaria del Centro de la Provincia de Buenos Aires durante el XIII Congreso de los Estudiantes, realizado en Quequén.

El sábado se realizó en Quequén el XIII Congreso de los Estudiantes de la Federación Universitaria del Centro de la Provincia de Buenos Aires (FUCPBA), el ámbito en el que los representantes estudiantiles de las distintas facultades de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) renovaron las autoridades de la organización.

En ese marco, Lucía Sierra, estudiante de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería de Olavarría (FIO) y oriunda de Loma Negra, fue elegida presidenta de la federación.

El congreso se desarrolló bajo el lema “Universidad pública: un derecho y un desafío” y reunió a representantes de las diferentes facultades de la UNICEN para debatir sobre la situación de la universidad pública y las principales demandas del movimiento estudiantil.

Por segundo año consecutivo, el frente Estudiantes por la Construcción Universitaria Regional (ECUR) fue elegido para conducir la federación. Se trata de un espacio estudiantil que en los últimos años impulsó procesos electorales en las distintas facultades de la UNICEN y que el año pasado protagonizó la primera elección de Rectorado con dos listas en la historia de la institución.

Con la elección de Sierra, Olavarría vuelve a tener una representante en el máximo cargo de la federación. Es la tercera persona de la ciudad y la segunda mujer olavarriense en alcanzar la presidencia de la FUCPBA, después de Carolina Rodríguez, de la Facultad de Salud, quien ocupó ese lugar en 2015.

La nueva conducción también tendrá presencia olavarriense con Victoria Brauton, estudiante de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales. La vicepresidencia, en tanto, estará a cargo de Mercedes Carbia, estudiante de Derecho en Azul.

El debate sobre la universidad pública

El acto inaugural contó con la participación de Albana Velozo, secretaria general de la Federación Universitaria Argentina (FUA), quien aportó un diagnóstico sobre la situación de las universidades nacionales y el contexto que atraviesa el sistema universitario.

También participaron referentes del claustro docente, entre ellos el Dr. Nahuel Martínez, exmilitante estudiantil, y la Dra. Patricia Sureda, coordinadora de la unidad académica de Quequén. Ambos repasaron sus trayectorias dentro de la UNICEN y pusieron el foco en las políticas de bienestar estudiantil desarrolladas por la institución.

Durante la jornada se desarrollaron distintas comisiones de debate, orientadas a analizar las demandas actuales de los estudiantes y proyectar políticas universitarias vinculadas con el ingreso, la permanencia y la graduación.

En el cierre, las autoridades salientes de la FUCPBA repasaron el año de gestión y plantearon los desafíos para la nueva conducción, en un contexto de preocupación por la situación presupuestaria de las universidades nacionales.

La gestión encabezada por Sierra planteó como principales objetivos mejorar las condiciones de cursada, fortalecer la vida universitaria, acompañar a los estudiantes y conseguir más y mejores becas, además de sostener la defensa de la universidad pública.

Así, una estudiante formada en la Facultad de Ingeniería de Olavarría asumirá la conducción de la federación que reúne a los centros de estudiantes de la UNICEN, con una agenda marcada por el bienestar estudiantil y el futuro de la universidad pública.