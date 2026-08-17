Javier Milei recordó a San Martín: «Los enemigos de la libertad existen y no descansan»

Javier Milei reapareció en púbico en el acto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Rodeado de su Gabinete y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el Presidente encabezó la celebración en el Monumento al Libertador de la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro.

Milei y Macri entregaron una ofrenda floral al monumento al prócer y el mandatario nacional brindó un discurso en el que homenajeó a San Martín y vinculó sus épicas acciones con las políticas de su Gobierno.

“La gesta sanmartiniana es una fuente de inspiración para todo mi Gobierno”, dijo Milei. Y agregó: “Los enemigos de la libertad existen y no descansan”. Con un tono crítico a la oposición, señalo: “Hay algunos que quieren que vuelva el pasado en el que vivíamos porque si bien la mayoría se empobreció con el modelo anterior, una mínima minoría se benefició enormemente”.

“Hoy tenemos que tener la libertad entre ceja y ceja”, señaló el Presidente, y apuntó a a que “hoy la libertad se enfrenta a un nuevo conjunto de enemigos, tanto externos como internos”. En ese sentido defendió el rearme de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. “Defender la libertad argentina es oponerse a los criminales”, afirmó.

La fecha patriótica fue el escenario elegido por Milei para regresar a la escena pública luego de más de una semana recluido en la Quinta de Olivos con una agenda reservada. Su última aparición fue diez días atrás, cuando viajó a Colombia para participar de la asunción de Abelardo de la Espriella.

Como suele darse cuando el mandatario baja su impacto público, el protagonismo político recae en la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la mesa política, tal como ocurrió en la última semana.

El abrazo de esta tarde con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Marci, resultó más que un gesto significativo, ya que es una señal de acercamiento y profundización del vínculo entre las dos facciones políticas – el PRO y La Libertad Avanza -, que buscan un acuerdo de cara al 2027.