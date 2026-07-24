Wesner en la nueva sede de la Dirección de Integración Comunitaria y Personas Mayores

La Dirección de Integración Comunitaria y Personas Mayores cuenta con una nueva sede en Olavarría, ubicada en Coronel Suárez 2906 (esquina Moreno), un espacio destinado a acercar trámites, actividades y propuestas municipales a vecinos y vecinas de todo el Partido.

El intendente Maximiliano Wesner visitó las instalaciones durante la tarde del jueves, donde recorrió el edificio junto al secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Olavarría (CECO), Miguel Santellán, y destacó la importancia de que el área pueda contar con un lugar propio para desarrollar sus políticas de acompañamiento a las personas mayores.

Durante la recorrida, el jefe comunal agradeció al CECO por el convenio que permitió disponer del inmueble y ponerlo al servicio de la comunidad.

También participaron de la visita la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar; el subsecretario de Desarrollo Social, Leonardo Yunger; el director de Integración Comunitaria y Personas Mayores, Nicolás Martínez; y parte del equipo del área.

La nueva sede funciona de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, y allí se pueden realizar diferentes gestiones, como la validación de identidad digital en la aplicación Mi Argentina y el asesoramiento para la creación del perfil ciudadano en la plataforma municipal Mi Olavarría.

Además, el espacio cuenta con un equipo interdisciplinario que brinda acompañamiento, asesoramiento y seguimiento a personas mayores del Partido de Olavarría.

El edificio dispone también de un aula taller donde se desarrollarán propuestas como estimulación cognitiva, alfabetización digital, taller de historia y otras actividades abiertas a toda la comunidad.

Las propuestas disponibles para personas mayores pueden consultarse a través del portal Mi Olavarría, donde se encuentran más de 200 actividades impulsadas por el Municipio en distintos puntos del Partido.

Desde la Dirección destacaron además el trabajo articulado con las Mesas de Gestión Territorial, centros de jubilados, instituciones educativas, escuelas, jardines, centros integradores comunitarios, servicios territoriales, centros de atención primaria de la salud, juntas vecinales y bibliotecas, con el objetivo de abordar de manera conjunta las necesidades de cada territorio.

Nueva sede de la Dirección de Integración Comunitaria y Personas Mayores

Coronel Suárez 2906

Lunes a viernes de 7 a 13 horas

2284-428882

[email protected]

miolava.olavarria.gov.ar