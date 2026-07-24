Con históricas figuras del Carnaval uruguayo, Falta y Resto llega a Olavarría con “Murgotán”

La histórica murga uruguaya Falta y Resto, una de las agrupaciones que transformó para siempre el Carnaval del Uruguay, llegará a Olavarría con “Murgotán”, un espectáculo que reunirá sobre el escenario a grandes referentes del género.

En el escenario mayor de la ciudad estarán Raúl Castro “Tintabrava”, Zurdo Bessio, Pitufo Lombardo, Pinocho Routin y Lucila Scariatto, junto a otros artistas de trayectoria.

La propuesta combina la potencia del coro murguero con la identidad del tango, en una experiencia que celebra los 45 años de una verdadera leyenda de la cultura popular rioplatense.

La cita será el próximo viernes 22 de agosto, a las 21 horas, en el Teatro Municipal de Olavarría, en el marco de la Gira Argentina 2026.

“Murgotán” propone un encuentro entre dos universos profundamente ligados al Río de la Plata: la murga y el tango. A la energía característica de Falta y Resto se suma El Bandón Murguero, un cuarteto de cámara integrado por bandoneón, contrabajo, guitarra y piano, que aporta nuevos matices sonoros a canciones que atravesaron generaciones.

Con una historia marcada por la crítica social, la poesía y la emoción, Falta y Resto se convirtió en una referencia del Carnaval uruguayo y en una de las expresiones artísticas más reconocidas de la cultura popular latinoamericana. En esta presentación, la agrupación repasará nuevas creaciones y aquellos clásicos que forman parte de su extensa trayectoria.