CoNverSo | Inés Maddio: crecer en una casa donde la música era parte de la vida cotidiana

La cantante y docente Inés Maddio recordó cómo fue crecer en un hogar donde la música formaba parte de la vida diaria durante el episodio N° 12 de la segunda temporada de CoNverSo, ya disponible en el canal de YouTube de En Línea Noticias.

En la entrevista, repasó los primeros recuerdos de su infancia, la influencia de su familia y explicó que su vocación artística nació de manera natural, sin imposiciones, hasta convertirse en el eje de toda su vida.

Durante la conversación, Maddio contó que desde muy chica convivió con ensayos, instrumentos y músicos que pasaban por su casa, en un ambiente donde el arte era parte de la cotidianeidad. Esa cercanía hizo que la música se incorporara de forma espontánea a su vida, mucho antes de pensar en una carrera profesional.

En ese sentido, explicó que nunca sintió que hubiera una obligación de seguir el mismo camino que su padre. Por el contrario, recordó que el vínculo con la música surgió de manera natural, acompañando su crecimiento y despertando una vocación que más tarde consolidó con años de estudio y trabajo.

La artista también repasó sus primeros pasos en la Escuela de Estética de Azul, una experiencia que considera determinante en su formación, y cómo ese recorrido terminó moldeando tanto a la intérprete como a la docente que es en la actualidad.

A lo largo de la entrevista, Maddio deja en claro que aquella infancia rodeada de canciones, ensayos y encuentros musicales no solo marcó su elección profesional, sino también una forma de entender la cultura, la enseñanza y el valor de compartir la música con otros.

La entrevista completa con Inés Maddio ya puede verse en el canal de YouTube de En Línea Noticias.