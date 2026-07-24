Abren la inscripción para capacitar a promotores de derechos de niñas, niños y adolescentes

Hasta el 31 de julio permanecerá abierta la inscripción para participar del Taller Virtual de Promotores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, una propuesta destinada a referentes comunitarios e institucionales de Olavarría y la región que trabajan cotidianamente con infancias y adolescencias.

La capacitación es impulsada por la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos del Municipio junto al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia y apunta a fortalecer las herramientas de quienes desempeñan tareas en clubes, escuelas, comedores, organizaciones sociales, bibliotecas, centros culturales y otros espacios comunitarios.

El recorrido formativo se desarrollará de manera virtual a lo largo de seis encuentros e incluirá una plataforma con contenidos, lecturas, materiales pedagógicos y actividades prácticas. Además, se prevén espacios de intercambio de experiencias y análisis de casos reales, mientras que quienes completen la cursada recibirán un certificado oficial emitido por el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

Entre los contenidos que se abordarán figuran la construcción de comunidad y de redes territoriales, el funcionamiento del Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos, la reconstrucción de trayectorias, la articulación entre instituciones, la corresponsabilidad, la intersectorialidad y el rol de los promotores y promotoras de derechos, junto con herramientas para la intervención territorial.

Desde la organización señalaron que la propuesta busca seguir fortaleciendo el trabajo en red entre instituciones y referentes comunitarios, con el objetivo de consolidar el sistema de promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes a nivel local.

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 31 de julio mediante el formulario habilitado para tal fin. El inicio de la cursada está previsto para la segunda semana de agosto. Por consultas e información se encuentra disponible el correo electrónico [email protected].