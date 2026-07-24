Aldo Rufino Díaz (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 23 de Julio de 2026 a los 83 años de edad.

Nació en Bolívar, vivía en el barrio Provincias Unidas y se encontraba jubilado.

Sus hermanos Miguel Díaz y Néstor Díaz, sus hermanas políticas Stella Odera y Nelsa Carrizo, sus sobrinos Fabián, Daniela, Silvana, Juan, Pablo y Gastón Díaz, junto a sus sobrinos nietos participan su fallecimiento.

El velatorio se realiza en España 2942, Departamento «D», con apertura a partir de las 8:00 horas. El responso tendrá lugar en la Capilla Ardiente y la inhumación se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este viernes 24 de julio de 2026 a las 11:30 horas.

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