Juan Aurelio Arambel (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 23 de julio de 2026, a los 87 años. Había nacido en Olavarría, residía en el barrio Hipólito Yrigoyen y era jubilado. Su esposa Graciela Lidia Joubert, su hija María Eugenia, su hijo político Gastón Garay, sus nietos Juan Ignacio y Santiago, demás familiares y amigos participan con profundo pesar su fallecimiento.

No se realizará velatorio ni responso. Sus restos serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz para su cremación, en día y horario a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.