Ismael Enrique Quinteros «Chueco» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 22 de julio de 2026, a los 73 años. Nacido en Coronel Pringles, fue vecino del barrio Hipólito Yrigoyen y jubilado de la construcción. Sus hijos Lorena, Silvia y Horacio Quinteros; sus hijos en el afecto Lourdes Brenda, Liliana y José; sus hijos políticos; su esposa Isabel Schiriti; sus nietos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, demás familiares y amigos participan con profundo pesar su fallecimiento.

El velatorio se realiza en la sala de España 2942, Departamento «C». El responso tendrá lugar en la capilla ardiente y sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este jueves 23 de julio, a las 13:30. Servicio adherido a Coopelectric.