Mirta Raquel Banega (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 23 de julio de 2026, a los 71 años. Nacida en Olavarría, fue vecina del barrio Alberdi y se encontraba jubilada. Sus hijos, sus hermanos, nietos, demás familiares y amigos participan con profundo pesar su fallecimiento.

El velatorio se realiza en la sala de España 2942, Departamento «B», desde las 12:30 de este jueves 23 de julio. El responso tendrá lugar en la capilla ardiente y sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este viernes 24 de julio, a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric.