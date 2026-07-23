Omar Eduardo Gonzalez (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 23 de julio de 2026, a los 63 años. Nacido en Olavarría, fue vecino del barrio San Vicente y se desempeñó como transportista. Su esposa Miriam Lesiu; sus hijos Melisa, Gonzalo, Santiago, Milagros e Ignacio González Lesiu; sus hijos políticos Germán Altafini, Selene Viola y Sebastián Muia; su hermano Carlos González; sus hermanos políticos Rosana, Marisol y Pablo; su madre política Elina Gauna; sus sobrinos, tíos, primos, demás familiares y amigos participan con profundo pesar su fallecimiento.

El velatorio se realiza en la sala de España 2942, Departamento «D», de 7:00 a 12:30. El responso tendrá lugar en la capilla ardiente y sus restos serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz, en fecha y horario a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.