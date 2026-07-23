Mercedes Benz viuda de Reyes Bru (Q.E.P.D.)

Mercedes Benz Vda. de Reyes Bru (Q.E.P.D.)

Falleció en Capital Federal el 23 de julio de 2026, a los 67 años. Había nacido en Bolívar, vivía en el barrio CECO I de Olavarría y era jubilada de ANSES y pensionada. Sus hijos Victoria y Gastón Reyes Benz, su hermana Mirta Benz, sus sobrinos Rocío y Leonardo Martínez Benz, demás familiares y amigos participan con profundo pesar su fallecimiento.

Sus restos serán velados en la sala de España 2942, departamento «F», que permanecerá habilitada de 9 a 15 horas. Se realizará un responso en la capilla ardiente y posteriormente serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz para su cremación, en día y horario a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.