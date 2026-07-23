Se firmó la revisión paritaria mercantil: aumento del 5,7% en tres tramos y bono de $50.000

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) alcanzaron un nuevo acuerdo paritario para los trabajadores mercantiles. El entendimiento establece un incremento salarial del 5,7%, una asignación extraordinaria de $50.000 y la postergación de la incorporación de la suma fija de $120.000 al salario básico.

El aumento del 5,7% se aplicará sobre las escalas de remuneraciones básicas del Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75, tomando como base los valores correspondientes a junio de 2026 más las sumas no remunerativas vigentes a esa fecha.

La recomposición salarial se abonará en tres tramos iguales del 1,9%: el primero desde julio, el segundo desde agosto y el tercero desde septiembre de 2026.

Además, las partes acordaron mantener por el momento la suma fija no remunerativa de $120.000, cuya incorporación a las escalas salariales se realizará de manera gradual entre diciembre de 2026 y mayo de 2027, con seis cuotas mensuales de $20.000 cada una.

El acuerdo también contempla el pago de una asignación extraordinaria, no remunerativa y por única vez de $50.000, que se abonará en dos cuotas de $25.000 junto con los salarios de julio y agosto de 2026.

La revisión paritaria tendrá vigencia desde el 1° de julio de 2026, mientras que las entidades empresarias y el gremio asumieron el compromiso de volver a reunirse en octubre para evaluar la evolución de las principales variables económicas y, de ser necesario, revisar nuevamente el acuerdo.

Finalmente, el acta aclara que los incrementos establecidos no serán vinculantes para los acuerdos salariales que puedan celebrarse en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, aunque las sumas pactadas constituirán el piso salarial convencional una vez homologado el convenio.