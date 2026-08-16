Maximiliano Gaston Rodriguez (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 16 de agosto de 2026 a los 40 años de edad.

Sus padres Roberto y Gladys, su esposa Marianela, sus hijos Tiziano y Pedro, su hijo del corazón Mateo, su hermano Mario, sus sobrinas Ariela y Martina, familiares y amigos acompañan su fallecimiento.

Nacido en Olavarría, era empleado y vecino del barrio Provincias Unidas. Sus restos son velados en España 2942, Departamento «C», desde este domingo 16 de agosto a las 5.30 horas. Con responso en capilla ardiente, la inhumación se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este domingo 16 de agosto a las 9.30 horas.