Cesar Miguel «Perro» Da Silva (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 16 de agosto de 2026 a los 84 años de edad.
Sus hijos Paola, Rosana y Mario, sus nietos, familiares y amigos acompañan su fallecimiento.
Nacido en Olavarría, era jubilado y vecino del barrio Villa Floresta. Sus restos son velados en España 2942, Departamento «B», de 10 a 19 horas. Sin responso, la inhumación se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este lunes 17 de agosto a las 9.30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.