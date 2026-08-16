Cesar Miguel «Perro» Da Silva (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 16 de agosto de 2026 a los 84 años de edad.

Sus hijos Paola, Rosana y Mario, sus nietos, familiares y amigos acompañan su fallecimiento.

Nacido en Olavarría, era jubilado y vecino del barrio Villa Floresta. Sus restos son velados en España 2942, Departamento «B», de 10 a 19 horas. Sin responso, la inhumación se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este lunes 17 de agosto a las 9.30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.