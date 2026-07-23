A un año de la muerte de Gonzalo Tamame, familiares y allegados volvieron a reclamar justicia

Familiares, amigos y allegados de Gonzalo Tamame realizaron en la tarde de este jueves una manifestación en el centro de Olavarría, al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento en el interior de la Comisaría Primera.

La convocatoria reunió a alrededor de una veintena de personas, que inicialmente se concentraron frente al acceso al Palacio Municipal San Martín, sobre el Paseo Jesús Mendía. Desde allí marcharon por distintas calles céntricas hasta llegar a la esquina de Brown y Belgrano, donde la Policía de la Provincia de Buenos Aires había dispuesto un vallado para resguardar las instalaciones de la Comisaría Primera y de la Jefatura Departamental.

Durante la movilización, los manifestantes reclamaron justicia por la muerte de Tamame, mencionaron a los efectivos policiales imputados en la causa y sostuvieron que existen elementos de prueba suficientes para que el expediente avance hacia la instancia de juicio.

Ya frente al vallado, los allegados colocaron pancartas y encendieron velas en homenaje a Gonzalo, al tiempo que reiteraron los pedidos de justicia y el esclarecimiento de lo sucedido.

La jornada concluyó con la lectura de un documento en el que renovaron el reclamo por el avance de la investigación judicial. Tras ello, los manifestantes se desconcentraron sin que se registraran incidentes.

Cabe señalar que durante la movilización no se implementó un operativo especial de tránsito para ordenar la circulación vehicular, manteniéndose únicamente el vallado policial dispuesto frente a la dependencia.