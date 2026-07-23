Foz de Iguazú: Miguel Lázaro apareció en buen estado y se prepara su regreso a Olavarría Policiales Por En Linea Noticias El Jul 23, 2026 0 Los hechos están siendo investigados por la fiscal Serrano. El expediente está caratulado como «abandono de personas». Ph: EldópolisLuego de varios días de incertidumbre, Miguel Ángel Lázaro, el vecino de Olavarría cuya búsqueda se había iniciado tras perderse su rastro en la provincia de Misiones, fue localizado en buen estado de salud en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.La confirmación llegó de manera oficial a través del cónsul argentino en Foz de Iguazú, Leandro Compagnucci, quien se comunicó con familiares del olavarriense para informar que Lázaro se encuentra en buenas condiciones y permanece alojado de forma temporaria en un hotel, mientras se organizan las gestiones para su regreso a Olavarría.En las próximas horas, autoridades argentinas y brasileñas coordinarán el operativo de retorno. Para ello, se espera el diálogo entre Gendarmería Nacional Argentina y las fuerzas de seguridad del vecino país para definir los pasos que permitan concretar su regreso.Lázaro había viajado el jueves pasado hacia la zona de las Cataratas junto a un transportista conocido. Según trascendió durante la investigación, quedó abandonado en un hotel ubicado sobre la Ruta Nacional 12, en cercanías de Eldorado, Misiones. Desde el lunes no se tenía información certera sobre su paradero, situación que motivó una intensa búsqueda impulsada por familiares, amigos, comerciantes y las fuerzas de seguridad.Las primeras novedades positivas se conocieron este jueves, cuando Miguel Ángel Lázaro logró tomar contacto telefónico con un familiar utilizando el teléfono de una persona que se encontraba en la zona. Horas más tarde, el Consulado argentino confirmó oficialmente que había sido localizado en Foz de Iguazú. Por el momento, se desconoce cómo llegó hasta la zona de la Triple Frontera, donde finalmente fue encontrado.En Olavarría, la investigación judicial quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4, a cargo de la fiscal Paula Serrano. Fuentes judiciales informaron a En Línea Noticias que, por decisión de la fiscal, la causa fue recaratulada como «abandono de personas», dejando atrás la calificación inicial de averiguación de paradero. La medida apunta a profundizar la investigación para determinar las circunstancias en las que Lázaro habría sido abandonado durante el viaje y establecer si existen responsabilidades penales.Tras la confirmación de su aparición, el entorno más cercano de «Miguelito» expresó alivio luego de varios días de angustia y agradeció el trabajo realizado por las autoridades consulares, las fuerzas de seguridad y todas las personas que colaboraron para dar con su paradero. Foz de Iguazú: Miguel Lázaro apareció en buen estado y se prepara su regreso a Olavarría