Tres personas aprehendidas durante operativos realizados por la UTOI

Durante distintos operativos realizados en Olavarría, personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) llevó adelante intervenciones que derivaron en aprehensiones por infracción a la Ley 23.737 y al Código de Faltas, además del secuestro de vehículos por irregularidades en la documentación.

En la madrugada del sábado, en el barrio Sarmiento, efectivos policiales procedieron a la aprehensión de un masculino que llevaba entre sus prendas un envoltorio con marihuana.

Por el hecho se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley 23.737, con intervención de la UFI N°19, a cargo del Dr. Mañero.

Asimismo, durante la tarde, en el marco de un operativo saturación desarrollado en el barrio Isaura, personal policial procedió a la aprehensión de otro masculino luego de que, tras ser identificado, se constatara que transportaba una bolsa de nylon con marihuana. En este caso también se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley 23.737.

Por otra parte, este miércoles por la tarde, durante un operativo realizado en el barrio Sarmiento Norte, personal de la UTOI procedió a la aprehensión de un hombre que, al advertir la presencia del móvil policial, intentó darse a la fuga a pie y descartó una cuchilla de aproximadamente 15 centímetros que llevaba entre sus prendas.

El individuo fue trasladado a la comisaría de jurisdicción, donde se labraron actuaciones por infracción al artículo 42 del Código de Faltas.

Además, durante la semana, los distintos operativos desplegados por la UTOI en Olavarría y localidades vecinas permitieron el secuestro de varias motocicletas y un automóvil por falta de documentación correspondiente. En estos procedimientos tomó intervención el Juzgado de Faltas Local, en el marco de la Ley Nacional de Tránsito 24.449.