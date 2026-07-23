Firmaron 52 escrituras sociales para avanzar con la regularización dominial

Un total de 52 escrituras sociales fueron firmadas este jueves en el Salón Rivadavia, en el marco de un nuevo acto de regularización dominial impulsado de manera conjunta por el Municipio de Olavarría y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca que más familias puedan acceder al título de propiedad de sus viviendas.

En esta oportunidad se suscribieron 37 escrituras correspondientes a trámites de regularización dominial y 15 consolidaciones de dominio. Del acto participaron el intendente Maximiliano Wesner, el director de Casa de Tierras y Regularización Dominial, Juan Sánchez; la escribana regularizadora María Laura Lucas; e integrantes del equipo municipal que trabaja en los expedientes del área.

Durante el encuentro, Wesner destacó el valor que representa este paso para las familias beneficiarias. «Este momento no es un paso más en el proceso de regularización, sino el más importante porque es el de la firma. Siempre decimos que la firma vale más que la entrega. Es el título de la familia, el del hogar, es la historia de tantos años», afirmó.

El jefe comunal también resaltó el trabajo que viene realizando el Municipio en materia de regularización dominial. «Desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha tenemos más de 3.800, casi 4.000 trámites de regularización dominial. Para nosotros es una política de Estado. El equipo de la Dirección de Tierras está encima de cada expediente, de cada foja. Para nosotros no es un papel: es un llamado por teléfono, es visitarlos, es compartir cada momento del expediente», señaló.

Por último, agradeció la paciencia de las familias que participaron del proceso y celebró la concreción de una nueva etapa. «Muchísimas gracias por la espera, contento de vernos nuevamente y feliz de que cada uno de ustedes pueda firmar hoy la escritura», expresó.

La actividad fue organizada en el marco de las Leyes N.º 24.374 y N.º 25.797 por el Municipio de Olavarría, la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad y el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.

La regularización dominial constituye una herramienta para garantizar el acceso al título de propiedad de la vivienda, brindando seguridad jurídica a las familias y favoreciendo el arraigo, la integración social y el desarrollo de las comunidades.