Wesner: «Trabajar de manera coordinada con las instituciones nos permite generar más oportunidades para los vecinos»

El intendente Maximiliano Wesner mantuvo este jueves una reunión con autoridades de la Fundación Loma Negra para avanzar en una agenda de trabajo conjunta orientada a fortalecer la articulación entre el Municipio y el sector privado en proyectos educativos, culturales, sociales y productivos para Olavarría.

El encuentro se desarrolló en la Sala de Reuniones del Palacio San Martín, donde el jefe comunal presentó la agenda estratégica del Municipio y expuso los principales lineamientos de gestión previstos para los próximos meses.

Según se informó, la reunión formó parte de una propuesta de coordinación institucional entre el Municipio y la Fundación, con el objetivo de impulsar acciones conjuntas junto a actores del sector privado y social para potenciar iniciativas de desarrollo local.

En ese marco, Wesner destacó la importancia del trabajo articulado. «Trabajar de manera coordinada con las instituciones del territorio nos permite ampliar el alcance de las políticas públicas y generar más oportunidades para los vecinos y vecinas de Olavarría», afirmó.

Desde el Municipio señalaron además que el fortalecimiento de la articulación público-privada constituye una herramienta clave para promover el desarrollo de la ciudad.

En representación de la Fundación Loma Negra participaron Mariano Primavesi, gerente de Recursos Humanos y Fundación Loma Negra; Gerardo Guzzetti, gerente de Planta L’Amalí; y Jorge Arroyo, gerente de Ingeniería y Proyectos de Loma Negra.

Acompañaron al intendente el subsecretario de Empresas e Inversiones, Bernardo Baldino; el consejero general de Cultura y Educación, César Valicenti; y la jefa regional de Educación, Marta Casanella.