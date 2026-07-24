Con recursos de la Tasa por combustible, Azul avanza con el bacheo de hormigón en distintos sectores de la ciudad

La obra de bacheo de hormigón en calles de Azul continúa avanzando en diferentes puntos de la ciudad, con financiamiento proveniente de la Tasa Vial a los combustibles correspondiente al período 2026.

Los trabajos, que fueron licitados oportunamente y están siendo ejecutados por la empresa Vizzolini, ya finalizaron en sectores como Moreno y Corrientes, Jujuy y Avenida Mitre, Alvear y Tapalqué, Salta y Colón, y Avenida 25 de Mayo y calle 4.

Actualmente, las tareas se concentran en la intersección de General Paz y Avenida Pellegrini, mientras que para la próxima semana está previsto el inicio de una nueva intervención en San Martín y Colón.

El plan contempla la reparación de unos 1.500 metros cuadrados de superficie, con una inversión aproximada de 133 millones de pesos.

Cada intervención incluye la demolición de los sectores deteriorados, el reacondicionamiento de las bases y la posterior colocación de hormigón, con el objetivo de recuperar la calzada y mejorar las condiciones de circulación en distintos puntos de la ciudad.