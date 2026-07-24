Hospital: Un nuevo ecógrafo cardiológico permitirá ampliar prestaciones y reducir derivaciones en la salud pública

El sistema de salud público de Olavarría incorporó un nuevo ecógrafo cardiológico de alta gama que ya se encuentra operativo en el área de consultorios externos del Servicio de Cardiología del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, a partir de un trabajo articulado entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Hospital Zonal Especializado en Oncología “Luciano Fortabat” y el Municipio.

El equipo cuenta con tecnología de última generación, incluyendo software para desarrollo en 3D, robótica y la técnica STRAIN 2D, una herramienta diagnóstica avanzada que permite detectar alteraciones cardíacas en etapas tempranas. Su incorporación permitirá recuperar cerca del 50% de las prácticas no invasivas que hasta ahora debían derivarse a otros centros de salud.

Además, el nuevo equipamiento posibilita retomar estudios de vascular periférico, una prestación que había dejado de realizarse en el servicio y que permite evaluar de manera no invasiva el flujo sanguíneo en arterias y venas de cuello, brazos y piernas. La reactivación de estos estudios permitirá disminuir los tiempos de espera y mejorar el acceso a diagnósticos.

Una de las principales ventajas del equipo estará vinculada al seguimiento cardiovascular de pacientes en tratamiento oncológico, ya que la tecnología incorporada facilita la detección temprana de posibles cardiopatías y permite tomar decisiones terapéuticas con mayor precisión.

El servicio funcionará de lunes a viernes con dos profesionales operadores, con una capacidad estimada de atención de 75 pacientes ambulatorios por semana, lo que permitirá dar respuesta a la creciente demanda de turnos y garantizar una atención pública, gratuita y de mayor calidad para vecinos de Olavarría y la región.

Durante la presentación del nuevo equipamiento, realizada este jueves, el intendente Maximiliano Wesner destacó la articulación con la Provincia y el Ministerio de Salud bonaerense para concretar la incorporación.

“Es una alegría enorme poder poner en funcionamiento este ecógrafo de última generación. Gracias a la articulación con Provincia y al trabajo del ministro Nicolás Kreplak hoy podemos dar una respuesta más rápida y de mayor calidad a los vecinos de Olavarría”, expresó el jefe comunal.

La adquisición del equipo fue realizada por la administración provincial y su puesta en marcha fue posible mediante el trabajo conjunto entre el Hospital de Oncología “Luciano Fortabat” y el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”. Si bien tendrá prioridad la atención de pacientes oncológicos, desde el sistema sanitario local remarcaron que la mayor parte de las prácticas estarán destinadas a responder a la demanda general de la comunidad.

“Es una articulación directa entre el Hospital de Oncología ‘Luciano Fortabat’ y el Hospital Municipal ‘Dr. Héctor M. Cura’. Tendrán prioridad los pacientes oncológicos, pero además contamos con una gran población para aprovechar al máximo las prestaciones que nos brinda este equipo”, explicó el director del Hospital Municipal, Dr. Fernando Alí.

Del acto de presentación participaron el intendente Maximiliano Wesner; la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar; el director del Hospital Municipal, Fernando Alí; la subsecretaria de Recursos Humanos del Consejo de Administración de Salud, Emilia Castro; y profesionales del Servicio de Cardiología, quienes detallaron el funcionamiento y las posibilidades del nuevo equipamiento.

El ecógrafo permitirá ampliar las prestaciones cardiológicas mediante la realización de:

Ecocardiograma Doppler cardíaco color.

Eco Doppler de vasos de cuello.

Eco Doppler arterial y venoso de miembros superiores e inferiores.

Eco Stress con ejercicio y farmacológico.

La incorporación representa un nuevo avance para fortalecer la capacidad diagnóstica del sistema público de salud local y reducir la necesidad de derivaciones fuera de la ciudad.