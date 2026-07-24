GIRO reconocerá a los vecinos que separan correctamente sus residuos reciclables

La Coordinación de Ambiente del Municipio de Olavarría pondrá en marcha una nueva etapa del programa Gestión Integral de Residuos de Olavarría (GIRO) con una propuesta que apunta a reconocer a quienes ya incorporaron la separación de residuos como un hábito cotidiano.

Durante las próximas semanas, promotoras ambientales recorrerán distintos barrios de la ciudad en los horarios habituales de recolección diferenciada para identificar aquellos domicilios que dispongan correctamente sus residuos reciclables. Como forma de reconocimiento, colocarán una etiqueta colgante de color verde en los canastos, destacando el compromiso de esos vecinos con el cuidado del ambiente.

La iniciativa tiene como objetivo poner en valor la participación comunitaria, agradecer a quienes cumplen con la separación en origen y promover que más hogares se incorporen al programa GIRO.

Las recorridas se realizarán de manera progresiva. En una primera etapa, el equipo trabajará sobre las rutas de recolección nocturna, que serán divididas en sectores para facilitar el relevamiento. Una vez finalizado cada sector, se avanzará hacia nuevas zonas hasta completar las rutas y barrios alcanzados por el servicio.

Además del reconocimiento, el relevamiento permitirá contar con información actualizada sobre el funcionamiento de la recolección diferenciada, conocer el nivel de participación en cada recorrido y generar datos que ayuden a responder consultas y reclamos vinculados al servicio.

El inicio de las actividades será en la ruta naranja, correspondiente al barrio San Vicente. El primer sector será recorrido el martes 28, mientras que el segundo se visitará el martes siguiente. En caso de lluvia o condiciones climáticas adversas, la jornada será reprogramada para el próximo día previsto de recolección en esa zona.

Desde la Coordinación de Ambiente invitaron a la comunidad a continuar separando los residuos reciclables y respetando los días y horarios establecidos, destacando que cada acción individual contribuye a fortalecer el programa GIRO y avanzar hacia una gestión más eficiente y sustentable de los residuos en Olavarría.