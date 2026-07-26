Elisa Beatriz Meyer de Villa (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 25 de julio de 2026 a los 66 años. Su esposo Jorge Luis Villa; sus hijos Luis, María Agostina, María José, María Emilia, María del Pilar y Eliseo Villa; sus hijos políticos; sus nietos y demás familiares participan con profundo pesar su fallecimiento. El velatorio se realiza en la sala de España 2942, Departamento «D». El responso tendrá lugar en la capilla ardiente. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este domingo 26 de julio, a las 10:30.

Elisa Beatriz Meyer de Villa era vecina del barrio Pueblo Nuevo. Había nacido en Olavarría y se desempeñó como profesora de Matemáticas.

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