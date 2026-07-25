Claudio Gabriel Rueda “Bebe” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 23 de Julio de 2026 a los 32 años de edad. Nacido en Olavarría y vecino del Barrio Martín Fierro.

Su madre Analia; su padrastro Fabio; sus hermanos Sergio, Daiana, Tamara, Maira, Jennifer, Agustín y Erica; sus hermanos políticos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento “D”. El responso se realizará en la Capilla Ardiente y posteriormente se efectuará la inhumación en el Cementerio Loma de Paz, el día sábado 25 de Julio a las 10:30 horas.