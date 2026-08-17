Rita Marta Rivarola vda. de Armando (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 16 de agosto de 2026 a los 77 años de edad.

Su fallecimiento es participado por sus hijos Sergio Victor, Gustavo Daniel, Marcelo Javier, Pablo David y Diego Luis, sus hijos políticos, nietos, bisnietos, demás familiares y amigos.

Sus restos son velados en la sala de España 2942, Departamento «D», desde este lunes 17 de agosto a las 8:00. Se realizará un responso en la Capilla Ardiente y la posterior inhumación se llevará a cabo en el Cementerio Municipal de Hinojo este mismo lunes a las 11:30.

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