Eva Noemí Navarro “Tati” (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el día 9 de septiembre de 2026, a los 71 años de edad. Sus hijos, sus hijos políticos, sus nietos, sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”, miércoles 9/09 de 19:00 a 21:30 y jueves 10/09 de 08:30 a 09:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, jueves 10/09 a las 09:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vivía en el barrio Luján, era oriunda de Olavarría y jubilada municipal.