Blanca Zarza vda. de Nicodemes (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 16 de agosto de 2026 a los 95 años de edad.

Nació en Daireaux, se desempeñaba como jubilada y pensionada y residía en el barrio Sarmiento Norte.

Su fallecimiento es acompañado por sus hijos Daniel y Graciela Nicodemes, su hija política Luci, sus nietos, nietos políticos, bisnietos, demás familiares y amigos.

Sus restos son velados en la sala de España 2942, Departamento «B», a partir de este lunes 17 de agosto a las 10:00. Se realizará un responso en la Capilla Ardiente y la posterior inhumación tendrá lugar en el Crematorio Pinos de Paz, en día y hora a confirmar.

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