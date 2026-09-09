Walter Darío Coria (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 9 de septiembre de 2026, a los 50 años de edad. Nació en Olavarría y se desempeñó como efectivo retirado de la Policía Bonaerense.

Su fallecimiento es lamentado por su esposa Ana Targiano; sus hijos Valentino, Benicio y Santiago; sus padres Araceli y Juan; su hermano, sobrinos, tíos, compañeros y demás deudos.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «C», este miércoles de 16:00 a 00:00 y el jueves de 07:00 a 10:30. El responso se realizará en la Capilla Ardiente. La inhumación tendrá lugar el jueves a las 10:30 en el Cementerio Municipal de Olavarría. Servicio adherido a Coopelectric.