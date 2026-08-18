Se reunió el Observatorio Vial Municipal y presentó estadísticas sobre la siniestralidad en Olavarría

A fines de la semana pasada se llevó a cabo una nueva mesa de trabajo del Observatorio Vial Municipal, un espacio creado a partir de la Ordenanza Municipal 5530/25 que busca generar estadísticas y monitorear de manera permanente la siniestralidad vial en el Partido de Olavarría.

La reunión se desarrolló en el Salón Blanco del Palacio San Martín y contó con la participación de funcionarios municipales, representantes del Honorable Concejo Deliberante y referentes de las Facultades de Ingeniería y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro.

El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Protección Ciudadana, Elías Quintas, quien destacó la importancia de contar con una instancia de trabajo interdisciplinaria para analizar la problemática vial y utilizar esa información como base para políticas de prevención, ordenamiento y planificación.

Datos del primer semestre

Durante la jornada se presentó un informe estadístico correspondiente al primer semestre de 2026, elaborado a partir de información proveniente de distintas fuentes: el 911, las líneas de emergencia, Vecinos en Red y la Línea Municipal 147.

Según se explicó, la integración de esos registros permite construir un diagnóstico más amplio sobre la situación vial del Partido y contar con información para orientar futuras intervenciones.

En ese marco, el Municipio planteó la necesidad de sostener un sistema de estadísticas y monitoreo continuo de la siniestralidad, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas vinculadas con la seguridad vial.

Infraestructura, controles y concientización

Durante su exposición, Quintas repasó distintas acciones desarrolladas por el Municipio en materia de infraestructura y demarcación.

Entre ellas mencionó las intervenciones destinadas a generar espacios reservados para personas con movilidad reducida, además de trabajos realizados en inmediaciones de establecimientos educativos y edificios públicos.

También se destacaron las jornadas y propuestas de educación y concientización vial destinadas a la comunidad, junto con las inversiones y tareas de mantenimiento vinculadas con la incorporación de tecnología para el control y la fiscalización del tránsito.

Otro de los ejes mencionados fueron las intervenciones realizadas en materia de seguridad vial durante las distintas ediciones del programa municipal Barrio por Barrio, que recorre diferentes sectores de Olavarría.

El Observatorio Vial Municipal busca de esta manera consolidar un espacio de análisis en el que confluyan información estadística, conocimiento técnico y participación institucional para abordar una problemática que requiere políticas sostenidas de prevención y planificación.