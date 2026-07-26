Norma Hilda García viuda de Chamorro (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 25 de julio de 2026 a los 84 años. Su hija Graciela Chamorro; sus nietos Sebastián, Emanuel y Karen; sus bisnietos; sus hermanos Alberto, Coca y Carlos García y demás familiares participan con profundo pesar su fallecimiento. El velatorio se realizará en la sala de España 2942, Departamento «B», que permanecerá habilitada este domingo de 8:00 a 12:00. El responso tendrá lugar en la capilla ardiente. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el lunes 27 de julio, a las 10:30.

Norma Hilda García viuda de Chamorro era vecina del barrio Juan Martín de Pueyrredón. Había nacido en Olavarría y era jubilada y pensionada.

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