Miriam Rosana Ortiz (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el 25 de julio de 2026 a los 66 años. Su esposo; sus hijos; sus hijos políticos; sus nietos; su hermana; su hermano político; sus sobrinos, amigos y demás familiares participan con profundo pesar su fallecimiento. El velatorio se realiza en la sala de España 2942, Departamento «C», habilitada desde las 8:30. El responso tendrá lugar en la capilla ardiente. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este domingo 26 de julio, a las 9:30.

Miriam Rosana Ortiz era vecina del barrio Facundo Quiroga I. Había nacido en Olavarría y era jubilada.

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