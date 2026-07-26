¡Sí, tengo tu repuesto! Las estafas de las autopartes en Facebook y WhatsApp

Por: Lucas Moyano, especialista en ciberdelitos y evidencia digital. Autor y docente.

En el cibercrimen no hay descansos, y en el rubro de las autopartes las redes sociales se convirtieron en un terreno idóneo para pescar víctimas.

La modalidad es simple: los ciberdelincuentes imitan la identidad de un comercio de repuestos legítimo en redes sociales. Las víctimas, al encontrar la pieza que buscan, se contactan con el supuesto vendedor, realizan la transferencia y terminan siendo engañadas.

Este delito impacta en dos frentes simultáneos: afecta el bolsillo del comprador de buena fe y destruye la reputación de los comerciantes honestos.

Ejemplos de estafas en la venta de autopartes hay miles, pero el más común se da a través de redes sociales. El primer consejo es básico: desconfiá de todo lo que parezca un precio irresistible, porque casi siempre se convierte en un dolor de cabeza y en la pérdida de tu dinero.

¿Cómo opera esta modalidad?

Una de las modalidades de mayor crecimiento exponencial en el ámbito local y regional es la suplantación de identidad comercial en redes sociales, especialmente en Facebook y Marketplace.

Los delincuentes ya no crean perfiles falsos desde cero con fotos genéricas sacadas de Internet. El modus operandi actual consiste en imitar la identidad de comercios reales y legítimos. Esto genera un doble daño: la estafa directa al comprador y la destrucción sistemática de la reputación del comerciante.

La maniobra se basa en aprovecharse de la confianza que el consumidor deposita en los negocios locales o ya establecidos:

El robo de la fachada digital: Los ciberdelincuentes copian minuciosamente el contenido de un comercio real. Utilizan las fotografías del local físico, los logotipos oficiales, las imágenes de los productos en stock e incluso la dirección postal real del establecimiento. El anzuelo del contacto falso: En ese perfil o publicación que imita a la original, modifican un único elemento clave: el número de teléfono o enlace de WhatsApp de atención al cliente. Ese nuevo canal de contacto queda 100 % bajo el control de la organización criminal. La oferta irresistible: Con la fachada legitimada por fotos reales y una dirección física comprobable, publican ofertas de productos a un precio considerablemente menor al del mercado, o bien artículos de alta demanda que actualmente escasean o son difíciles de conseguir. La ilusión de seguridad: Cuando el comprador potencial ve que la página publica fotos del local de la calle principal de la ciudad, baja la guardia. Piensa: «Si me están poniendo la dirección exacta del negocio, es una empresa seria». Jamás advierte que está negociando con un delincuente ubicado en otra provincia.

La doble victimización: daño patrimonial y reputacional

Esta modalidad delictiva golpea a dos víctimas al mismo tiempo:

Para el comprador (la estafa patrimonial): La víctima realiza el pago mediante transferencia inmediata —generalmente a cuentas «mula» o billeteras virtuales abiertas con identidades falsas— esperando recibir el producto o retirarlo por el local. El resultado es la pérdida total del dinero y la frustración de descubrir que el teléfono al que escribió nunca perteneció al comercio.

Para el comerciante (la destrucción reputacional): El negocio legítimo se entera de la maniobra de la peor manera: cuando los clientes estafados van a golpear la puerta del local con el comprobante en la mano exigiendo la mercadería, o cuando las redes sociales se inundan de reclamos y calificaciones negativas. En cuestión de horas, marcas con años de trayectoria ven manchado su buen nombre sin haber tenido la más mínima participación en el delito.

¿Cómo evitar ser víctima? Cómo detectar el fraude antes de comprar

Para frenar esta modalidad, la prevención ciudadana debe apoyarse en la verificación cruzada, desconfiando de la facilidad con la que hoy se imita la identidad de un negocio:

Desconfiar del desajuste en el canal de pago: Si la página muestra fotos de un comercio local, pero para coordinar la compra te derivan a un número de WhatsApp con característica de otra provincia, o te piden transferir a una cuenta a nombre de una persona física cuando el comercio está inscripto como SRL o monotributista, es una alerta roja ineludible. Nunca cerrar una compra únicamente dentro del chat de una red social basándose solo en las fotos del perfil. Salí de la plataforma, buscá en un motor de búsqueda la dirección física que figura en la publicación y contrastala con el teléfono oficial registrado en Google Maps o en la web institucional. El contacto de reconfirmación: Antes de transferir un solo peso a un supuesto comercio de redes sociales, realizá una llamada rápida al número fijo oficial o enviá un mensaje al canal verificado del local para preguntar si esa promoción o cuenta de cobro es genuina. Para los comerciantes: Se recomienda a los dueños de los negocios publicar advertencias visibles en sus perfiles de redes sociales, pidiendo verificar siempre el teléfono oficial y validar los datos de la cuenta bancaria antes de realizar cualquier transferencia.

¿Qué hacer si fuiste víctima?

Si ya caíste en la trampa, el tiempo vuela. Actuá rápido:

Guardá la evidencia: No borres ningún mensaje. Sacá capturas de pantalla de los chats de WhatsApp, el perfil de Facebook, el CUIT/CVU del destinatario y los comprobantes de transferencia.

Denunciá de inmediato: Concurrí a la comisaría más cercana o a la fiscalía de turno.

La información y el criterio de validación son las únicas herramientas efectivas para cortar el circuito de un delito que utiliza la confianza de los vecinos para lucrar con la buena fe y el trabajo honesto.