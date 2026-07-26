La Agrupación Amigos realizó la 14° edición del Motoasado en Olavarría

Imágenes Mauricio Latorre

La agrupación Amigos llevó a cabo la 14° edición de su tradicional Motoasado en el Salón Mariano Moreno de Olavarría, con la participación de cerca de 200 personas provenientes de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y provincias vecinas.

Marcelo Naveda, integrante de la organización, explicó que la propuesta surgió hace 14 años como una evolución de los antiguos encuentros de motos: «Hace 14 años que hacemos este evento, anteriormente hacíamos el encuentro de motos y decidimos quedarnos con este almuerzo».

Respecto a la convocatoria, Naveda detalló la procedencia de los participantes: «Hoy tenemos 200 personas, el 80% es de la provincia de Buenos Aires. Después hay gente de Punta Alta, de Bahía, del sur de La Pampa, de Catriló, de toda la zona«. Asimismo, remarcó el sentido de pertenencia de la jornada: «La idea de todo esto es juntar a la gente, somos como una familia. Esta camaradería está en todos lados, así que la idea también es festejar el Día del Amigo».

Naveda también se refirió al desarrollo de la actividad y la propuesta artística: «Ya van a almorzar, tenemos casi 200 comensales y después hay algunos premios, algunos sorteos, y va a tocar la banda La Máquina del Rock de acá de Olavarría, que hace años que colabora con nosotros». «Estamos todos contentos esperando, con un poco de nervios, pero ahí vamos trabajando», concluyó.

Por su parte, Mirta Barraza, integrante de la agrupación Amigos, destacó el acompañamiento del público y el menú preparado para la ocasión: «Estamos en el Motoasado de la agrupación, esperando gente de todos lados como Tandil y Azul. Son 190 personas que vienen, un grupo de amigos». «Se va a comer bien: va a haber asado, chorizo, ensalada y un poco de rock», agregó.