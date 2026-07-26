Josefa Despoux viuda de Ianzecovich «Negra» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 26 de julio de 2026 a los 86 años de edad. Sus hijas Ana, Roxana, Stella Maris y Marina, su hijo Jorge Ianzecovich, sus nietos Fernanda, Luciana, Noelia, Dana, Agustina, Oriana y Emiliano, junto a demás deudos, participan su fallecimiento.

Nacida en Laprida, se desempeñó como jubilada y pensionada, y residía en la localidad de Villa Alfredo Fortabat.

Sus restos son velados en las salas de España 2942, Departamento «D», este lunes entre las 10 y las 12 horas. Tras la realización del responso en la Capilla Ardiente, sus restos serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.