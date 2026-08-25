El Gobierno de Kicillof pide ser parte de la organización de la visita del papa León XIV

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dijo que esperan ser convocados por la administración nacional.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires reclamó ser parte de la organización de la visita de León XIV a la Argentina, luego de que la primera reunión de coordinación se realizara entre Nación, la Iglesia y la Ciudad de Buenos Aires y teniendo en cuenta que el Papa tiene previsto visitar territorio bonaerense.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, reclamó este lunes que se llame a la Provincia a una mesa coordinadora para trabajar en el viaje del Sumo pontífice que tendrá una parada en la basílica de Luján, y donde se esperan más de 3 millones de personas.

En una conferencia de prensa, Bianco precisó que, hasta el momento, lo único confirmado para territorio bonaerense es una actividad en Luján, y dejó abierta la incógnita sobre una eventual visita al Cottolengo Don Orione, en Almirante Brown, que todavía no está definida.

«En principio, lo que está confirmado en la provincia de Buenos Aires es la actividad en Luján. Hay alguna posibilidad de que también participe de una visita al Cottolengo Don Orione. Todavía no hemos sido citados por el Gobierno nacional para coordinar», planteó el ministro desde Casa de Gobierno.

En ese sentido, el reclamo de la administración de Kicillof apunta especialmente a la coordinación de cuestiones vinculadas con la seguridad, los traslados, la logística y la organización del multitudinario evento. “Eso va a requerir de una actividad de organización importante en donde no hay forma de que no esté involucrada la provincia de Buenos Aires”, afirmó Bianco.

La visita de León XIV a la Argentina, que se llevará a cabo entre el 8 y el 11 de noviembre, marcará el regreso de un Papa al país después de casi cuatro décadas. Entre los puntos que todavía deben confirmar Roma y el Vaticano figuran, además de Luján, el Monumento a los Españoles y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) en Córdoba, así como una eventual ceremonia en la Catedral Metropolitana y actividades en la Universidad Católica Argentina, el Palacio Libertad y el Teatro Colón.