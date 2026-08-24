El Papa en Argentina: Una ciudad de la Diócesis de Azul invitó a León XIV y recibió una respuesta del Vaticano

Una iniciativa surgida desde la comunidad católica de Ayacucho llegó hasta el Vaticano con un pedido especial: que el papa León XIV visite la ciudad durante su viaje a la Argentina y conozca la réplica de la Gruta de la Anunciación de Nazaret, ubicada en el barrio Padre Gallo.

La solicitud fue enviada desde la Secretaría de la Parroquia de Ayacucho con la intención de que la Santa Sede evalúe la posibilidad de incorporar a la ciudad al recorrido que realizará el Pontífice durante su visita apostólica al país.

La respuesta del Vaticano fue recibida con satisfacción por los integrantes de la comunidad que impulsaron la iniciativa. Si bien la comunicación manifestó interés por la propuesta, también señaló que una eventual incorporación de Ayacucho al recorrido deberá canalizarse a través de otras vías institucionales.

Por el momento, no existe confirmación de que León XIV vaya a visitar Ayacucho, aunque la respuesta recibida fue considerada una señal positiva por quienes realizaron el pedido.

La réplica de la Gruta de la Anunciación

El lugar que Ayacucho propone como escenario para una eventual visita papal es la réplica de la Gruta de la Anunciación de Nazaret, ubicada en la esquina de Pueyrredón y la prolongación de España, frente al barrio Padre Gallo.

El espacio ocupa un predio de aproximadamente una manzana y tiene una particular significación religiosa para la comunidad ayacuchense, además de constituir un atractivo turístico de la ciudad.

La gruta reproduce el lugar que, de acuerdo con la tradición cristiana, está vinculado con el anuncio del ángel Gabriel a María. El complejo cuenta además con un altar, imágenes de tamaño natural, tierra proveniente de distintos lugares santos y reliquias vinculadas con la ciudad de Nazaret.

Una agenda papal ya definida

La posibilidad de sumar Ayacucho al recorrido de León XIV aparece en un contexto en el que la visita papal a la Argentina ya cuenta con una agenda previamente planificada.

Según la información difundida, el Pontífice realizará su primer viaje apostólico a Sudamérica entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú. En Argentina permanecerá entre el 8 y el 11 de noviembre y el recorrido anunciado contempla Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La organización de una visita papal requiere además una importante planificación en materia de seguridad, traslados y logística, por lo que la posibilidad de incorporar nuevas ciudades al recorrido presenta dificultades.

Aun así, desde Ayacucho decidieron hacer llegar su pedido y poner en consideración de la Santa Sede uno de los lugares religiosos más particulares de la ciudad.

Por ahora, la visita de León XIV a Ayacucho no está confirmada. Pero el pedido ya llegó hasta el Vaticano y abrió una expectativa entre los integrantes de la comunidad católica local.

/Con información de Urgente Ayacucho