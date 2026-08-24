Ante un caso sospechoso de coqueluche, realizarán un operativo de bloqueo en Olavarría

Ciudad
Por En Linea Noticias 0

Este martes 25 de agosto se llevará a cabo un operativo sanitario de bloqueo en el sector de Urquiza Sur, a partir de la detección de un caso sospechoso de coqueluche, también conocida como tos convulsa.

El dispositivo comenzará a las 10 y estará a cargo de equipos de la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones, la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud, el Centro de Inmunizaciones Banco de Leche y la Residencia de Epidemiología.

El operativo será puerta a puerta y abarcará el sector comprendido entre la avenida Urquiza y las calles Laprida, Sierra de la Ventana y Esteros del Iberá.

Durante el recorrido, los equipos de salud realizarán controles de síntomas y verificarán los esquemas de vacunación. En caso de detectar la falta de alguna dosis correspondiente, se procederá a aplicarla en el momento.

Desde el Municipio solicitaron a los vecinos tener a disposición la libreta sanitaria para facilitar el control de las vacunas.

El operativo quedará suspendido en caso de condiciones climáticas adversas.

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