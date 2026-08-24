Cambios: la Mesa de Entradas municipal funcionará en el Palacio San Martín

La Municipalidad de Olavarría informó que, a partir de este martes 25 de agosto, la Mesa de Entradas comenzará a funcionar en el Palacio San Martín, ubicado en Rivadavia 2801.

El traslado implica un cambio en el lugar donde los vecinos podrán realizar trámites y presentar documentación de manera presencial.

Desde el Municipio recordaron además que continúan disponibles los distintos canales de atención para realizar consultas, reclamos y gestiones sin necesidad de concurrir personalmente a las dependencias municipales.

Entre ellos se encuentra el 147 – Atención Ciudadana, el servicio MÍO, a través de WhatsApp al 2284 229029, y el portal web oficial del Municipio.

La comuna señaló que estos canales permiten efectuar consultas y diversas gestiones de manera telefónica y virtual, con el objetivo de evitar traslados innecesarios y facilitar el acceso a la atención municipal.

De esta manera, desde el Gobierno local indicaron que se busca ampliar y agilizar las alternativas disponibles para que los vecinos puedan realizar sus gestiones y recibir respuestas a sus consultas.