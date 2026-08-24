Operativos de saturación: cinco aprehendidos durante el fin de semana en distintos barrios de Olavarría

Personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) llevó adelante durante el fin de semana distintos operativos de saturación en barrios de Olavarría, que derivaron en cinco aprehensiones y el traslado de un adolescente por distintos hechos.

Uno de los procedimientos se concretó durante la madrugada del sábado 16 en el barrio Roca Merlo. Allí, efectivos de la UTOI identificaron a un adolescente de 17 años que, al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga. Durante la intervención se constató que llevaba oculto entre sus prendas un envoltorio de nylon con marihuana. Se iniciaron actuaciones por una presunta infracción a la Ley 23.737, con intervención de la UFI N° 19, a cargo del fiscal Mañero.

En tanto, durante la mañana del viernes 21, efectivos que realizaban un operativo de saturación en el barrio Pueblo Nuevo aprehendieron a un hombre que registraba un pedido activo de comparendo compulsivo. Según se informó, la medida había sido requerida por el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de la jueza San Román, en el marco de una causa por robo, agresión con arma blanca y abuso de armas agravadas. El hombre fue trasladado a la comisaría jurisdiccional.

Otro procedimiento tuvo lugar durante la madrugada del sábado 22, también en Pueblo Nuevo. En ese caso, personal de la UTOI aprehendió a un joven de 18 años acusado de haber agredido a otro joven en la vía pública con un elemento punzocortante. Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió heridas en la zona intercostal derecha. El aprehendido quedó imputado por el delito de lesiones, con intervención de la UFI N° 4, a cargo de la fiscal Paula Serrano.

Por otra parte, durante la madrugada del domingo, un joven intentó escapar de los efectivos de la UTOI mientras se desarrollaba un operativo de saturación en el barrio CECO 1. Tras ser interceptado, los policías secuestraron un recipiente que contenía marihuana. En este caso se iniciaron actuaciones por una presunta infracción a la Ley 23.737, con intervención de la UFI N° 19, a cargo del fiscal Mañero.

Finalmente, durante la madrugada de este lunes, en el barrio CECO 1, personal de la UTOI aprehendió a un hombre que se encontraba en estado de ebriedad y alterando el orden público. De acuerdo con lo informado, el hombre habría intentado agredir a los efectivos, por lo que fue trasladado a la comisaría jurisdiccional. Quedó imputado por infracciones a los artículos 38, 72 y 74 inciso A de la Ley 8031, con intervención del Juzgado Correccional.