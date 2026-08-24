María Esther Peñaloza “Marita” (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el día 22 de agosto de 2026 a los 66 años de edad. Sus hermanas, sus sobrinos, sus sobrinos nietos, las Misioneras y Voluntarios de la Inmaculada Padre Kolbe y demás deudos participan su fallecimiento. Marita había nacido en Chubut, residía en el barrio Pueblo Nuevo y se desempeñaba como Misionera de la Inmaculada Padre Kolbe y masoterapeuta. Velatorio: Centro Mariano Misionero Padre Kolbe, Coronel Suárez 9398, martes 25 de agosto de 09:00 a 12:00 horas. Misa de cuerpo presente: Iglesia Monte Viggiano, Dorrego 2247, martes 25 de agosto a las 12:30 horas. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora: martes 25 de agosto a las 13:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.