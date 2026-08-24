La Provincia busca un nuevo concesionario para reactivar una mina de arcilla en Olavarría

La Provincia de Buenos Aires declaró la vacancia de la mina Santa Rita, un yacimiento de arcilla ubicado en el partido de Olavarría, y abrió el proceso para que nuevos interesados puedan solicitar su concesión. Quien resulte adjudicatario deberá presentar un proyecto de reactivación, realizar inversiones y cumplir con las exigencias ambientales correspondientes.

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La medida fue dispuesta mediante una resolución de la Dirección Provincial de Gestión Minera y se encuadra en el artículo 219 del Código de Minería. Se trata de una mina de arcilla de segunda categoría, denominada Santa Rita, de cinco pertenencias, ubicada en la Circunscripción II, Sección H, Chacra 790, del partido de Olavarría.

La vacancia se tramita mediante el expediente EX-202405520535-GDEBA-DPGMMPCEITGP y la resolución establece que la mina quedará automáticamente anulada a los tres años de la vacancia.

Una mina que deberá volver a ponerse en actividad

La resolución establece que quien solicite y obtenga la concesión tendrá un plazo de 30 días para presentar, entre otros requisitos, la estimación del plan y monto de inversiones de capital fijo y un proyecto de reactivación de la mina.

Ese proyecto deberá contemplar una actualización del recurso minero y su caracterización mineralógica, además de un cronograma concreto para el inicio de las labores.

También deberá incluir los trámites de inscripción en el Registro de Productores Mineros y la evaluación de impacto ambiental necesaria para comenzar la actividad.

El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en la caducidad de la concesión.

Qué hay detrás de la vacancia

Fuentes consultadas por En Línea Noticias, con conocimiento del funcionamiento del área minera bonaerense, señalaron que por las características del procedimiento se trata de una explotación que quedó vacante luego de dejar de ser desarrollada por su anterior concesionario.

Según explicaron, este tipo de convocatoria permite que un nuevo interesado solicite la concesión de una mina que quedó disponible y que, en este caso, deberá ser acompañada por un proyecto específico para su reactivación.

Las fuentes consultadas también señalaron que la arcilla es un recurso cuya demanda puede haber atravesado distintos niveles a lo largo del tiempo, aunque aclararon que no es posible establecer, solamente a partir de la resolución, que esa haya sido la causa de la vacancia de Santa Rita.

Otro dato aportado es que históricamente las canteras bonaerenses permanecían concesionadas durante períodos prolongados, por lo que la aparición de una explotación en condición de vacancia abre interrogantes sobre las circunstancias que llevaron a que dejara de operar.

La historia de Santa Rita, todavía por reconstruir

La resolución no precisa quién fue el anterior concesionario de Santa Rita, cuándo dejó de explotarse ni cuáles fueron las razones concretas por las que la mina quedó vacante.

Tampoco se detallan sus niveles históricos de producción, el destino de la arcilla extraída ni las circunstancias administrativas, económicas o ambientales que pudieron haber incidido en el final de la explotación.

Esos antecedentes serán claves para determinar por qué un yacimiento de arcilla ubicado en Olavarría quedó vacante y ahora vuelve a ser ofrecido para su explotación.

Por ahora, el dato concreto es que la Provincia abrió el camino para que un nuevo concesionario vuelva a poner en actividad la mina Santa Rita, con la obligación de realizar inversiones, actualizar la información sobre el recurso minero y cumplir con los requisitos ambientales antes de comenzar nuevamente los trabajos.

La resolución data de algunos meses atrás, aunque se conoció en las últimas horas.