FAVA celebró 117 años con festejos en su sucursal de Olavarría

Imágenes Mauricio Latorre

La empresa FAVA celebró este lunes sus 117 años de historia con una jornada especial de festejos en la sucursal de Olavarría, ubicada en la intersección de avenida Colón y Moreno. el evento contó con sorpresas, regalos, promociones especiales y una importante convocatoria de vecinos.

Nicolás Ciano, gerente de la sucursal local, destacó la significación de la fecha para la firma nacida en Mar del Plata: «muy contento festejando los 117 años de FAVA con regalos sorpresas, con algo para comer y con una convocatoria que nos ha sorprendido a todos».

La compañía cuenta con más de 40 sucursales distribuidas en toda la provincia de Buenos Aires y mantiene una presencia de tres décadas en la ciudad. «en Olavarría hace 30 años que estamos instalados con un equipo de Olavarría para resolver todas las inquietudes y las soluciones financieras que requiere la gente y el comercio», señaló Ciano.

respecto a la oferta comercial del local de Colón y Moreno, el gerente remarcó la incorporación de nuevas unidades de negocio: «no solo ofrecemos servicios financieros como tarjeta de crédito, préstamos personales, seguros, sino que ahora ofrecemos una línea completa de electrodomésticos para equipar la casa o el comercio». Sobre las opciones de pago, detalló que la financiación abarca «a partir de las 6 cuotas y tenemos hasta 20 cuotas sin interés también», disponible tanto con crédito de la firma como con otras tarjetas.

La modalidad de festejo seleccionada por la empresa consistió en realizar una jornada conmemorativa por día en cada una de sus sedes bonaerenses. Durante el evento en Olavarría se ofrecieron juegos como una ruleta giratoria, entrega de obsequios y descuentos de hasta el 40 por ciento sin tope de reintegro en electrodomésticos, con ventas concretadas de televisores, heladeras, lavarropas y cocinas.