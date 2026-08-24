Incendio en una chimenea movilizó a Bomberos en Berutti y General Paz

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Por En Linea Noticias 0

Imágenes: Mauricio Latorre

Una dotación de Bomberos Voluntarios trabajó durante la tarde de este lunes en una vivienda ubicada en la intersección de Berutti y General Paz, donde se registró un principio de incendio en una chimenea y parte del cielorraso del inmueble.

Los voluntarios arribaron a bordo de la unidad 16 y, al llegar, constataron que el fuego ya había sido controlado.

De todos modos, los bomberos realizaron tareas de enfriamiento y control en el sector afectado para evitar una eventual reactivación del fuego. Luego de completar las tareas, regresaron al Cuartel Central.

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