Incendio en una secadora de cereales moviliza a los bomberos en el parque de Granos

Tres dotaciones de bomberos trabajan en el incendio de una secadora de cereales en el predio del ACA

Un incendio se desató en las últimas horas en el parque de granos de Olavarría, dentro del predio perteneciente a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). El fuego se originó en la parte superior de una secadora de cereales, sector donde se concentran las tareas operativas.

En el lugar trabajan cerca de una docena de efectivos del Central de Bomberos de Olavarría. Las labores se realizan con el despliegue de la unidad 23, el camión cisterna unidad 26 y la unidad de apoyo 25, dotada con equipos de respiración autónoma.

Los voluntarios abocan sus esfuerzos a controlar el siniestro y sofocar el fuego focalizado en la estructura superior del equipamiento.