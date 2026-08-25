Cesar Omar Fiorio «Gato» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 24 de agosto de 2026 a los 68 años de edad.

Su esposa Elsa Barrera, sus hermanas Mirta y Norma Fiorio, sus hermanos políticos Marcos y Marcela Barrera, su hermano del corazón Sergio Armendaño, sus sobrinos Florencia y Nicolás, sus sobrinos políticos Leonel, Abby y Luba, su tío Rubén Fiorio y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «D». El velatorio comienza este martes 25 a las 9:00 horas y finaliza a las 15:00 horas. Se realizará un responso en la Capilla Ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Crematorio Pinos de Paz, en día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.

César Omar Fiorio era jubilado de Cerro Negro, nació en Olavarría y era vecino del barrio San Vicente.