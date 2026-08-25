Mariano Moreno: una camioneta volcó tras un choque, no hubo heridos

​Un violento hecho de tránsito se produjo en la mañana de este martes en la intersección de las calles Merlo y España. El incidente fue protagonizado por un automóvil Renault Megane y una camioneta Renault Kangoo destinada al transporte y distribución de productos panificados.

​A raíz del impacto, la camioneta volcó sobre la calle Merlo y derramó toda su carga sobre el asfalto. Personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría se hizo presente en el lugar para trabajar en el ordenamiento del tránsito y verificar la documentación de los conductores.

​Afortunadamente, no se registraron personas heridas. Más tarde, otra camioneta de la misma firma acudió al sitio para recoger y trasladar la mercadería, cerca de las 9 los vehículos fueron retirados del lugar.